Elmas a Sky | Lotta scudetto? Dipende tutto da Inter e Napoli ma…

di Redazione, durante una lungavista concessa a Sky Sport l’esterno del Torino, con un passato al, si è espresso sulla: le sue paroleEljif, l’esterno del Torino tornato in Italia dopo un’esperienza al Lipsia e precedentemente al, ha recentemente rilasciato un’vista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Durante questa lunga chiacchierata, ha affrontato diversi argomenti, tra cui la competizione per il titolo di campione della Serie A.LE PAROLE DI– «In verità ilsecondo me ce la può fare, anche perché l’ha la Champions.da, ma devono stare attenti anche all’Atalanta perché ci sono partite difficili in Serie A: non è facile capire chi vince e chi perde. Vedremo come sarà ma auguro il meglio a tutte le squadre.