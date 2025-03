Tpi.it - Elly Schlein (Pd) contro Giorgia Meloni: “Difende gli interessi di Trump e Musk, non dell’Italia”

La segretaria del Partito democratico (Pd),, ha attaccato la presidente del Consiglio,, per le dichiarazioni rese in un’intervista al The Financial Times in cui definiva “infantile” l’idea di scegliere tra Usa ed Europa e il presidente“il primo alleato”.“non ha scelto dire l’interesse nazionale, ma quello americano”, ha attaccato. “Anzi, quello di. Oggi è più chiaro che mai, ha scelto di indossare il cappellino Maga (Make America Great Again, ndr), ammainando di fatto da palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea”. “È un problema enorme invece per l’interesse nazionale italiano”, ha aggiunto la segretaria del Partito democratico (Pd), “se la presidente del Consiglio sceglie di dare ragione a chi, come Vance, dà dei parassiti agli europei, insultando quindi anche noi italiani, dopo giorni di imbarazzante silenzio”.