Elly Schlein al vetriolo su Giorgia Meloni | Ormai è il cavallo di Troia di Trump e Musk in Europa

L’ennesima strizzatina d’occhio della premieragli Stati Uniti di Donald, proprio ora che i dazi Usa stanno per abbattersi come una mannaia l’economia italiana, vissuta con sconcerto dal Pd. E a prendersi la responsabilità dell’affondo, dopo l’intervista di questa mattina della premier al Financial Times, è la segretaria: «ha scelto di indossare il cappellino MAGA (Make America Great Again, ndr), ammainando da Palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea». A maggior ragione al termine di una settimana in cui Washington e Bruxelles si sono guardate in cagnesco, dopo che nelle chat segrete tra funzionari americani – pubblicate dal The Atlantic – il vicepresidente JD Vance aveva definito gli europei «dei parassiti». La segretaria dem fa il verso alle parole consegnato dalla premier al quotidiano britannico: «vada dire a loro: “State calmi, ragazzi, ragioniamoci”».