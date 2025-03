Panorama.it - Elena Maraga, parla la maestra di OnlyFans: “Situazione pesante”

Continua la vicenda di, ladi Treviso finita al centro delle polemiche per il suo profilo su. La docente è stata sospesa dall’insegnamento e ha smesso di percepire lo stipendio in seguito alla decisione del collegio scolastico, che l’ha accusata di condotta non etica. La polemica è esplosa dopo che alcuni genitori hanno scoperto il suo account sulla piattaforma, nata nel 2016 e nota per consentire la condivisione di contenuti espliciti a pagamento.A seguito del clamore mediatico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la creazione di una commissione di giuristi con l’obiettivo di aggiornare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il nuovo regolamento includerà una sezione specifica dedicata ai docenti e alle loro attività sui social network.