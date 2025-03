Vanityfair.it - Elena D’Amario: «Da bambina piangevo al tramonto, la danza mi dà il coraggio di essere fragile. Ho rinunciato all’America per stare accanto alla mia famiglia»

È stata «promossa» giudice al serale di Amici, 16 anni dopoentrata nella scuola di Maria De Filippi da allieva: «Vivo questo ruolo come un’opportunità incredibile». Ed è come se tutte le scelte dil’avessero portata qui: la scuola difin da piccola, New York che le ha regalato l’indipendenza, il ritorno a casa per godersi la nonna e gli altri affetti. Il futuro? «Proteggo il sogno di unae di diventare madre. Spero che un giorno diventi realtà»