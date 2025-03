Ilgiorno.it - Eki Cahaya e Katy Desario fanno ballare e cantare con “Popstar show“

Appuntamento con la musica domenica 30, alle 18.30, al teatro Villoresi di Monza. In scena ““, con Eki, direttamente dagli spettacoli televisivi “All together now“ e “The voice of Italy“, accompagnati dalla MFV Band e dal corpo di ballo, con la partecipazione del Piccolo coro Mimisol. Uno spettacolo che ripercorre i più grandi successi pop della musica internazionale. Il repertorio spazia dagli anni ‘60 fino ai 2000, da Marilyn Monroe a Michael Jackson, da Tina Turner ai Queen. Biglietti online su ticketone (da 22,20 a 24,50 euro, inclusa commissione), oppure in teatro. C.B.