Sololaroma.it - Eintracht Francoforte-Stoccarda, il pronostico: Ekitike in cattedra e combo golosa

Leggi su Sololaroma.it

Come tutti i campionati in giro per l’Europa, anche la Bundesliga entra nella sua fase calda, pronta a spostare gli equilibri nelle varie zone della classifica. Dopo l’anticipo tra Bayer Leverkusen e Bochum, il programma di sabato 29 marzo prevede cinque partite alle 15:30, prima di lasciare spazio, alle 18:30 al Deutsche Bank Park, all’interessantissimo confronto tra. Match da lidi alti, con entrambe le squadra in corsa per l’Europa, anche se di tipo diverso.Ottima fin qui la stagione dei padroni di casa, che dopo l’eliminazione nel 2023 agli ottavi di Champions League, per mano del Napoli di Spalletti, vogliono riabbracciare proprio quella competizione. L’attuale 4° posto a quota 45 punti, gli stessi del sorprendente Mainz 3°, basterebbero per l’obiettivo, ma Lipsia e Friburgo seguono ad appena 3 lunghezze di distanza.