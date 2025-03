Formiche.net - Egitto snodo strategico tra India ed Europa. Shenoy spiega perché

Hassan El-Khatib, ministro egiziano per gli Investimenti e il Commercio Estero, ha dichiarato durante la sua recente visita in, in un’intervista a Dipanjan Roy Chaudhury dell’Economic Times: “Stiamo implementando un servizio Ro-Ro (roll-on/roll-off) tra Alessandria e Trieste, in Italia, affinché i prodotti possano raggiungere l’in pochi giorni . Se disponiamo del Ro-Ro dall’a Trieste, ciò potrebbe facilitare ulteriormente l’nel contesto dell’Imec”.L’sta emergendo come un fulcro cruciale per il commercio e gli investimenti tra l’e l’, sfruttando la sua posizione strategica, le infrastrutture avanzate e i crescenti accordi commerciali. Inoltre, si sta posizionando come hub tra l’e l’, proprio come Alessandria lo era nell’epoca romana della Rotta dell’Oro.