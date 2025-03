Lanazione.it - Educazione Finanziaria: Il Valore della Formazione con il Presidente BVLG Enzo Stamati

, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha da anni un impegno concreto nel promuovere l'nelle scuole. Come nasce e quale importanza riveste per la banca il progetto "Alla scopertabanca"? Il progetto "Alla scopertabanca" nasce dalla nostra convinzione che l’debba essere alla basecrescita e dello sviluppo delle giovani generazioni. In un contesto economico in cui la gestione consapevole delle proprie risorse è essenziale, è fondamentale che i ragazzi acquisiscano fin da piccoli gli strumenti per comprendere il funzionamento del sistema bancario e le basifinanza. La nostra iniziativa si rivolge agli alunni di quinta elementare e prima media, ed è strutturata per spiegare in modo semplice e interattivo come funziona una banca di credito cooperativo, i principi su cui si fonda e il suo ruolo nella comunità.