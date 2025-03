Abruzzo24ore.tv - Edicole italiane a rischio chiusura: l'Anci propone soluzioni urgenti per salvarle

Pescara - Le, storici punti di riferimento nelle città, stanno affrontando una crisi senza precedenti, minacciando la loro stessa esistenza. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (), attraverso il vicepresidente Enrico Di Giuseppantonio, ha lato un appello per salvaguardare queste attività fondamentali per la socialità e l'informazione locale.? Un settore in difficoltà Da tempo, lesono alle prese con sfide crescenti, tra cui la diminuzione delle vendite di giornali e l'aumento dei costi operativi. Una delle problematiche più pressanti è rappresentata dalla tassa di occupazione del suolo pubblico, che grava pesantemente sui bildegli edicolanti. Questa situazione è stata evidenziata da Giovanni Rosa, rappresentante pescarese della Federazione Giornalai, che ha sottolineato come il peso fiscale stia mettendo ala sopravvivenza di molti punti vendita.