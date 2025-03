Anteprima24.it - Edicole abbandonate e pericolose a Napoli, 45.000 euro per demolirle: ecco dove sono

Tempo di lettura: 2 minutiI giornali si vendono sempre meno, e lechiudono sempre più. Ma la crisi del mercato editoriale comporta pure rischi per la pubblica incolumità, secondo il Comune di. E per rimuovere e demolire lein stato di abbandono, il 25 marzo la giunta Manfredi ha deliberato il prelevamento di 45.000dal fondo di riserva. Serviranno ad affidare il servizio ad una ditta.infatti “sempre più frequenti le segnalazioni, da parte dei cittadini e delle Istituzioni”, in merito alla presenza di “chioschi/su suolo pubblico”, risultanti “in disuso ormai da diverso tempo”. Le strutture “versano in uno stato di totale degrado ed abbandono, tali da pregiudicare la pubblica e privata incolumità”.Nella delibera si citano alcuni casi, resi noti nei mesi scorsi.