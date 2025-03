Ilfattoquotidiano.it - Eclissi solare, sabato 29 marzo occhi al cielo per ammirare lo spettacolo: quando e dove vederla in Italia

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di astronomia (e non solo):292025, i cielini saranno teatro di un’parziale di Sole. Un fenomeno affascinante in cui la Luna, transitando tra la Terra e il Sole, proietterà la sua ombra sul nostro pianeta, oscurando parzialmente il discoinL’sarà visibile da buona parte dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America. In, il fenomeno interesserà principalmente le regioni centro-settentrionali, mentre resteranno escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. La copertura del discosarà maggiore nelle regioni del Nord-Ovest,potrà raggiungere circa il 12%, per poi diminuire gradualmente spostandosi verso Est e verso Sud. Il massimo dell’nel nostro Paese è previsto intorno alle ore 12:00, con leggere variazioni a seconda della località (a Roma, ad esempio, l’inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33).