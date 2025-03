Quotidiano.net - Eclissi solare: miti, leggende e significati

L’rappresenta un momento di sospensione e rara magia. In ogni epoca l’improvvisa oscurità nel giorno ha suscitato reazioni contrastanti: stupore, paura, reverenza. Prima che l’astronomia moderna potesse spiegare il fenomeno con strumenti scientifici e osservazioni matematiche, le culture antiche interpretarono l’come un segno del divino, presagio di sventura o battaglia tra forze cosmiche. Oggi, nonostante la spiegazione scientifica sia nota, lecontinuano ad affascinare e mantenere un’aura di mistero. L’nelle civiltà antiche Le fonti scritte che parlano dirisalgono alla Mesopotamia. Simbolo divino, la scomparsa del sole durante il giorno era considerata un presagio negativo, soprattutto per il re. Per questo, in occasione di un’, veniva spesso nominato un sovrano fittizio che avrebbe assorbito le eventuali influenze nefaste al posto del re legittimo.