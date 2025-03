Ecco quanto spendono per mangiare Il menù della mensa della Camera dei deputati | i prezzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi tempi il caro vita ha piegato le famiglie italiane: bollette, affitti, spesa quotidiana, tutto è diventato più caro, mentre il potere d’acquisto degli stipendi si è ridotto drasticamente. Perfino una cena al ristorante, specialmente dopo la pandemia, è ormai un lusso per molti. Ma se per gli italiani comunifuori significa spesso svuotare il portafoglio,invece i politici nelladidei?Già in passato le tariffe bassissime deiparlamentari avevano provocato indignazione: si era parlato di pranzi completi a 10 euro e primi piatti a soli 4-5 euro, cifre impensabili per il resto degli italiani, soprattutto nelle grandi città. Negli ultimi anni questisono stati leggermente ritoccati verso l’alto: il Foglio riportava nel 2023 che ilcompleto era salito da 13 a 15 euro, e gli sconti riservati ai parlamentari erano passati da 10 a 8 euro a pasto.