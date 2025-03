Ilgiorno.it - Ecco la nuova piazza Don Borsani. I residenti: più parcheggi

Sosnella futuraDon. L’altra sera, al centro sociale Arci Anziani di Calderara, si è svolto l’incontro pubblico per presentare il progetto aggiornato di riqualificazione dell’area con l’assessore all’Urbanistica Walter Tiano, l’assessore alle Opere pubbliche Lucio Romani e la dirigente comunale, l’architetto Paola Ferri. Il programma è frutto di una revisione dell’elaborato originario del 2021, "con l’obiettivo di contemperare le esigenze di vivibilità urbana con quelle di mobilità eo". Il piano aggiornato prevede 47 posti auto, di cui 3 per disabili, 11 nuovi alberi, una grande area pedonale centrale, il recupero del monumento esistente. Rispetto alla proposta iniziale (41, 21 alberi e maggiore area verde interna), sono stati reintegrati alcuni stalli su via Vivaldi, eliminando invece le alberature più interne che avrebbero avuto un’interferenza con i garage sotterranei.