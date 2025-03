Ilrestodelcarlino.it - Ecco i rinforzi per la municipale. Arrivano due nuovi vigili urbani

Sarà potenziato il corpo di polizia locale di Monteprandone con l’assunzione di dueagenti che contribuiranno a rendere più efficace il servizio di sicurezza sul territorio. Domenico Piunti, Consigliere Comunale con delega alla Sicurezza, ha commentato: "Abbiamo deciso di rafforzare l’organico della polizia locale – ha commentato il consigliere con delega alla sicurezza Domenico Piunti - un passo già previsto ma reso ancora più urgente dai recenti eventi. La sicurezza dei cittadini è una priorità e con queste nuove risorse intendiamo migliorare il servizio sul territorio". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Sergio Loggi: "Stiamo lavorando per garantire una sicurezza sempre maggiore per la comunità. Il reclutamento di questi dueagenti è un passo importante in questa direzione.