Ecco come il kimchi, il cavolo fermentato millenario, ha conquistato Milano

Ilnon è solo un piatto della cucina coreana, è simbolo di un’intera popolazione e ne rappresenta l’identità culturale. Non si può dire che ci sia una ricetta perfetta: in ogni regione della Corea viene realizzato con ingredienti diversi, che cambiano anche a seconda della stagione. Una cosa è certa, per prepararlo le verdure sono sottoposte a fermentazione, un processo che insieme all’uso di spezie genera il tipico gusto sapido e acidulo che lo caratterizza. Quel gusto pungente che col tempo è stato in grado di conquistare anche il pubblico di, prima nei numerosi ristoranti coreani presenti in città e poi raggiungendo anche spazi inaspettati.Che cos’è il?Innanzitutto è bene chiarire di cosa stiamo parlando. Ilè una ricetta coreana millenaria, che trovò larga diffusione in una terra dove i cibi fermentati andavano per la maggiore.