Ecco che fine (non) hanno fatto le “stazioni di polizia” cinesi in Italia

gennaio il Viminale ha ospitato un tavolo tecnico tra funzionarini eper parlare anche delle “did’oltremare”. Dietro la facciata di strutture di supporto amministrativo alle comunità, questi centri svolgerebbero, secondo quanto ricostruito da una ong, attività illegali di controllo e repressione transnazionale del dissenso verso il Partito comunista cinese e l’agenda della madrepatria.Secondo un rapporto della ong spagnola Safeguard Defenders pubblicato nel 2022, sarebbero almeno 11 in. Quelle di Milano e Roma sono state definite “progetti pilota” dalle autorità, una sorta di banco di prova europeo per una strategia diper monitorare la popolazione cinese all’estero e costringere i dissidenti a tornare a casa. Altre sono state rilevate a Prato (dove c’è la più grande comunità cinese d’Europa), Firenze, Bolzano, Venezia e in Sicilia.