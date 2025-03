Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Matelica, manca poco per assicurarsi la salvezza

a un passo dalla, lel’ultimo scatto. Per il Club e la squadra biancorossa la stagione era iniziata bene, poi si è fatta in salita. Ora occorre "un colpo di reni" per lasciarsi alle spalle un torneo fra alti e bassi, passato attraverso il cambio del tecnico, alcune tensioni con gli arbitri e diverse frizioni all’interno dello spogliatoio e in società. Ora, però, conta solo arrivare al traguardo; poi si tireranno le somme e si vedrà come ripartire per la stagione ventura. Domenica arriva al "Giovanni Paolo II" l’Urbino, quinto in classifica, lanciato verso i play off. I ducali hanno bisogno di punti per non restare indietro di 10 lunghezze, altrimenti non andrebbero oltre la regular season. Allo stesso tempo ilcerca l’allungo definitivo rispetto alla coppia di coda: Atletico Mariner e Portuali Ancona.