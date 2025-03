Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 28^ giornata

Leggi su .com

Maceratese-Chiesanuova e K Sport Montecchio-Monturano: crocevia per la serie D all’angolo? Tolentino ed Urbino rispettivamente contro Sangiustese e Matelica a caccia di punti playoff.Vallesina, 28 marzo 2025 – Emozioni dell’Marche a tre atti dall’esaurimento scorte. La ventottesima, terzultimaregular season, è alle porte. Chiesanuova e Monturano si dovranno frapporre alle ambizioni slanciate di Maceratese e K Sport. Per le due lassù arriveranno due test interni delicati. Al ‘Pino Brizi’ i treiesi cercheranno punti per rettificare definitivamente il terzo posto. Allo ‘Spadoni’ gli uomini di Magi dovranno lenire le speranze playout dei fermani di Cuccù. La raccolta punti utile al Tolentino per la caccia agli spareggi passerà per Villa San Filippo, dove la Sangiustese ospiterà i cremisi.