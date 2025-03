Ilfoglio.it - E3 Saxo Classic, un altro giorno di van der Poel solo tra le pietre

Lassù nelle Fiandre, attorno alle strade dove passano i corridori, è sempre come fosse domenica. Anche oggi, che domenica non è, ma venerdì. Anche oggi, che il sole non ha quasi fatto neppure capolino a vedere cosa succedeva laggiù, in quei luoghi dove del sole importa assai poco quando in giro ci sono le biciclette pedalate dai campioni del ciclismo. Lassù nelle Fiandre, attorno alle strade dove passava l’E3, c’era un sacco di gente che nonostante tutto ha deciso che un po’ di pioggia era qualcosa di poco conto perché c’erano le biciclette che passavano ed era quella la cosa importante, mica tutto il resto. Cosa vuoi che sia un impegno, un lavoro, la scuola. Tutto può essere rimandato. Lassù nelle Fiandre, si correva l’E3, che forse non è il Giro delle Fiandre, ma poco ci manca, è la corsa che più gli somiglia, comunque un garone.