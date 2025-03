Oasport.it - E3 Saxo Classic 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Filippo Ganna sfida Van der Poel

Si infiamma la Campagna del Nord.appuntamento con un vero antipasto del Giro delle Fiandre: edizione numero 67 per la E3, una volta chiamato GP di Harelbeke (sede di arrivo e partenza). Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con percorso,, programma e.LA DIRETTA LIVE DELLA E3DALLE 12.45PERCORSOIl tracciato di 208,8 chilometri propone 17 muri per un dislivello complessivo di 2800 metri. Il Katterberg, prima difficoltà di giornata, si trova dopo poco più di 30 chilometri di corsa, le altre 16 ascese sono racchiuse in un centinaio di chilometri, tra La Houppe e il Tiegemberg. Quando i corridori arriveranno sulla vetta dell’ultimo muro mancheranno 20 chilometri dalla conclusione della gara. Unica variazione tra queste muri il ritorno dell’Eikenberg, che lo scorso anno era stato sostituito dalla Ellestraat.