Oasport.it - E3 Saxo Classic 2025: assolo del solito Mathieu van der Poel. Filippo Ganna sul podio!

Dall’Italia al Belgio, non cambia il vincitore. Milano-Sanremo o E3, pervan derè sempre il momento di dominare. La Campagna del Nord inizia nel migliore dei modi per il fuoriclasse della Alpecin-Deceuninck: fa il vuoto e trionfa in solitaria trovando il secondo successo consecutivo nella corsa belga.Prima parte di gara già con diversi colpi di scena e, soprattutto, una media oraria altissima (prima ora ad oltre 50 km/h). Il gruppo, a causa di una caduta, si è frazionato in più tronconi con i big che sono rimasti indietro (van Aert, van der). Dopo un lungo inseguimento però la situazione è andata a ricompattarsi a circa 100 chilometri dall’arrivo.Casper Pedersen (Soudal-QuickStep) e Aimé De Gendt (Cofidis) hanno anticipato i tempi, andando all’attacco in coppia, mentre successivamente è arrivata l’accelerazione della Ineos Grenadiers.