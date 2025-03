Sport.quotidiano.net - E3 Saxo Classic 2025, altra impresa di Van Der Poel. Il racconto della gara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 28 marzo- Nelnon ha sbagliato una corsa da un giorno, con a referto un clamoroso 3 su 3 nella categoria: si tratta di Mathieu Van Der, che in questo inizio di stagione ha già messo in carniere la Samyn, la Milano-Sanremoe, come ultima aggiunta, la E3, infliggendo ai primi tra irivali, Mads Pedersen e Filippo Ganna, un gap abissale. La cronacaIl danese arriva infatti dopo 1'05", mentre il piemontese, che comunque si conferma ormai un ottimo uomo dahe, taglia il traguardo dopo 2'05", con il gruppo distanziato di altri 29" e regolato a sua volta da Mike Teunissen. Davanti a tutti c'è però un solo uomo al comando, capace di fare la differenza a 40 km dalla fine con un attacco sul Vecchio Kwaremont, dove saluta la compagnia proprio di Pedersen e Ganna, per un terzetto che aveva ricucito sulla fuga del mattino.