"È ufficiale, torna lei": "L'Isola dei Famosi 2025", conferma bomba nel cast

News Tv. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la: la nuova edizione dideisi prepara ad accogliere una presenza speciale nel ruolo di opinionista. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini durante il suo programma web Boom. Una scelta che promette di dare una marcia in più al reality, affiancando la nuova conduttrice Veronica Gentili in questa avventura inedita. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Zeudi a cascata su Helena: non si trattiene e confida tutto a Chiara (VIDEO)Leggi anche: “Devo dirvi di Achille”: Martina Colombari, l’annuncio sul figlio dopo il periodo più buioUn’opinionista d’eccezione per Veronica GentiliQuest’anno la conduzione dideiè affidata a Veronica Gentili, al suo debutto alla guida di un reality dopo anni di esperienza nei talk politici e il recente successo a Le Iene.