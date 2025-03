Tvplay.it - È stato esonerato, ufficiale: decisione davvero pazzesca

Esoneroimprovviso e inaspettato quello dell’allenatore, cui non è bastata nemmeno l’ultima (importante) vittoria per salvare la panchinaE’ stata una pausa di campionato con un importante ribaltone in panchina in Serie A. Il doppio ko contro Atalanta e Fiorentina èfatale a Thiago Motta,dalla Juventus nonostante la fiducia che gli era stata ribadita, in diretta su Sky, dal d.s. Giuntoli subito dopo la sconfitta del Franchi.È– Tvplay.it (Foto Ansa)Un epilogo che conferma come il destino degli allenatori sia sempre in bilico. A volte, infatti, non basta nemmeno una vittoria, peraltro molto importante, a salvare la panchina. Ne sa qualcosa il C.T. di una Nazionale che èdestituito dal suo incarico con effetto immediato (insieme al suo staff) subito dopo il successoin un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.