E Radicepura dona a Milano un giardino

Un “ponte“ verde daa Giarre, in Sicilia. Un viaggio andata e ritorno. Si parte dall’Orto Botanico di Brera: qui ieri è stata svelata la quarta edizione delGarden Festival, biennale delmediterraneo che si terrà a Giarre dal 17 maggio al 7 dicembre. E al termine del festival - che richiamerà progettisti e paesaggisti under 36 da tutto il mondo - uno dei giardini saràto proprio al Comune di, che sta studiando la destinazione. Alle spalle della kermesse 10 anni di lavoro: "È il momento di fare bilanci – sottolinea Mario Faro, direttore generale diGarden Festival –: in questi anni hanno partecipato quattromila paesaggisti, con oltre mille progetti. Sono stati realizzati più di 60 giardini, che restano: sta diventando una vera collezione di giardini, che non vengono distrutti, ma girano, crescono.