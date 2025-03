‘E poi si vede’ la comicità dei Sansoni al cinema

Leggi su Funweek.it

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I, debuttano sul grande schermo nella commedia E poi si vede, alda giovedì 27 marzo distribuita da Warner Bros. Pictures. I, fratelli nella vita e nel lavoro, reduci dal successo del PrimaFestival a Sanremo 2025, sono due attori e comici siciliani, già campioni del web con milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali ma anche protagonisti di numerosi programmi televisivi come Striscia la Notizia e di due tour nazionali nei teatri italiani.Il film, diretto da Giovanni Calvaruso (Vite da sprecare), è interpretato da Fabrizio e Federico Sansone (I), Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore e con Paola Minaccioni. La sceneggiatura è scritta da Fabrizio Sansone, Federico Sansone – in arte I– e Fabrizio Testini.