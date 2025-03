Ilfattoquotidiano.it - E’ morta Cindyana Santangelo, la “Marylin Monroe latina”: “Si è sentita male dopo iniezioni cosmetiche casalinghe, indagini in corso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, l’attrice un tempo definita “la Marilyn“, è. Aveva 58 anni. Secondo la ricostruzione fatta dalle testate statunitensi, lunedì sdalla casa dia Malibù è partita una richiesta di emergenza medica, ma la ragazza trasportata d’urgenza in un ospedale locale è stata successivamente dichiarata. Gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles sono andati in ospedale e hanno scoperto chesi era fatta fare, come scrive TMZ, “. I detective della contea di Malibù stanno aspettando i risultati dell’autopsia perché ad ora la causa della morte è attualmente poco chiara.è stata soprannominata la “Marilyn” dal frontman dei Jane’s Addiction, ha avuto un ruolo ricorrente in Married With Children e ha anche fatto apparizioni televisive in “CSI: Miami” e “ER“.