News.robadadonne.it - È morta Cindyana Santangelo, attrice di CSI: Miami ed ER. Aveva 58 anni.

Leggi su News.robadadonne.it

nota per i suoi ruoli in serie come CSI:ed ER, èil 24 marzo a 58in un ospedale della contea di Los Angeles, poco distante dalla sua casa a Malibu. Secondo quanto riportato dal Times, l’intervento dei soccorsi era stato richiesto per un’emergenza medica nella sua abitazione, ma i paramedici ne hanno constatato il decesso in ospedale. Le cause della morte non sono ancora note; si attende l’esito dell’autopsia.Chi eraNata Cindy Lehrer a Manhattan nel 1967,mosso i primi passi nello showbiz come ballerina nei videoclip di fine’80, collaborando con artisti come Young MC e Jane’s Addiction. Fu proprio Perry Farrel, leader della band, a definirla “la Marilyn Monroe latina”. La sua carriera si era poi estesa alla televisione e al cinema, con apparizioni anche nella sitcom Sposati.