Ilrestodelcarlino.it - È il momento giusto per cambiare telefono: iPhone 14 da 256 GB è in offerta con il 21% di sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se stai pensando dismartphone e vuoi passare a un dispositivo di casa Apple, affidabile, potente e con un design raffinato, l'di Amazon sull’14 è una di quelle occasioni da non farsi sfuggire. Grazie allodel 21% per le offerte di primavera, il prezzo scende a 699,00€, un risparmio notevole per uno device che resta un punto di riferimento nella gamma dell’azienda di Cupertino. Il modello inè quello in colorazione “midnight” con 256 GB di memoria interna.14 al miglior prezzo su Amazon14 da 256 GB insu Amazon: ora costa 699,00€, con il 21% diAndiamo con ordine:14 mantiene l'inconfondibile estetica minimale e premium che ha contribuito al successo della linea, con una scocca in alluminio aerospaziale e un vetro resistente che protegge il display e la parte posteriore.