Tuttivip.it - “È il momento di dirlo”. Fuori dal Grande Fratello, Javier vuota il sacco su Helena: “Mi dispiace”

Martinez, noto pallavolista argentino, ha recentemente concluso la sua partecipazione al, venendo eliminato durante la semifinale del 24 marzo. All’interno della Casa, ha condiviso l’esperienza con la sua compagna, la modella brasilianaPrestes, che è ancora in gara. Dopo l’uscita dal reality,ha organizzato una diretta su Instagram per discutere del suo percorso e del legame con.Durante la trasmissione in diretta,ha ammesso di non aver sempre sostenutonelle sue dispute con gli altri concorrenti. Ha riconosciuto che, mentre lui tendeva a minimizzare le tensioni considerandole parte del gioco,affrontava le situazioni in modo più diretto. Rivedendo alcune scene del programma, ha espresso rimorso per non averla difesa adeguatamente, dichiarando: “Mi pento di molte cose.