È già Napoli-Milan, i rossoneri vogliono soffiare due giocatori agli azzurri: i nomi

È già iniziatain ottica calciomercato, idueagli azzurri: le ultime sui nomi che piacciono alle due squadre.A due giorni dasi accende la sfida su tutti i fronti. L’incontro tra i due club è un classico del calcio italiano e regala da sempre forti emozioni: il brivido della vittoria suiallo stadio Maradona gli azzurri non lo assaporano da ben sei partite consecutive. Vogliosi di conquistare punti per rientrare nella lotta per un posto in Champions League, i ragazzi di Conceicao preparano un altro scherzo a quelli di Conte, che invece continuano a sognare lo Scudetto. Intanto, anche in ottica calciomercato si accende la sfida tra le due dirigenze. Istarebbero preparando un doppio colpo daproprio a Manna e De Laurentiis.