Bergamonews.it - e-Brt, prosegue il cantiere lungo via per Grumello: modifiche alla viabilità anche a Lallio

Bergamo. Nell’ambito delper la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT, proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di via pernel comune di Bergamo .Da lunedì 31 marzo l’intersezione di Via percon SP ex SS 525 sarà parzialmente chiusa e sarà istituito un senso unico di marcia in ingresso dSP ex SS 525 fino all’altezza dell’intersezione con Via delle Rose in direzione: non sarà dunque possibile raggiungere la SP ex SS 525 da Via per.All’interno del Comune dirimarrà invariata la circolazione in doppio senso di marcia drotonda di intersezione tra via Pagnoncelli, IV novembre e Mascagni fino a Via delle Rose dquale è possibile raggiungere il Comune di Bergamo.il tratto di strada interessato verrà predisposta dall’Appaltatore un’adeguata segnaletica verticale ed orizzontale.