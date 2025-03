Quotidiano.net - È arrivata Smart Refund di Trenitalia: come funziona la nuova modalità di rimborso istantaneo

Roma, 28 marzo 2025 –, ladiper i passeggeri di Frecce e Intercity, è disponibile anche sull’App e sul sito web di(Gruppo FS). Lo strumento - realizzato in collaborazione con TRAKTI, la start up vincitrice del programma Open Italy Elis - velocizza l'iter di verifica e validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo, semplificando il processo che porta all'erogazione dell’importo dovuto, che può essere richiesto anche sottoforma di bonus, a seconda delle preferenze del cliente. Il servizio, prima disponibile solo attraverso loCaring, da settembre ad oggi ha gestito oltre 200mila richieste, con un tempo medio di risoluzione di circa 25 secondi. “L’introduzione disu App e sito diè un esempio concreto dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sempre più efficienti, veloci e pratiche per i nostri passeggeri”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di