Lanazione.it - È ai domiciliari, ma in casa non c’è: portato in carcere

Porto Venere (La Spezia), 28 marzo 2025 – Troppe volte fuoridurante i diversi controlli effettuati dai militari dell'Arma e per questo, un trentenne, ha lasciato la propria abitazione dove stava scontando gli arresti, per tornare neldi Villa Andreino. I carabinieri di Porto Venere, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cittadino centroamericano per evasione dagli arresti. L’uomo, sulla trentina, abitava nel Comune della riviera spezzina dove stava scontando, ai, un provvedimento restrittivo per reati contro la persona e altro. A seguito delle numerose violazioni segnalate all’autorità giudiziaria da parte dei carabinieri della Stazione di Porto Venere, è stato emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare con conseguente accompagnamento nellacircondariale della Spezia.