Due rapine violente in poche ore in centro a Bologna | 4 arresti

, 28 marzo 2025 – Dueieri, giovedì 27 marzo, in pienoa distanze diore. La Polizia di Stato diha arrestato quattro soggetti che avevano rapinato due malcapitati passanti. La rapina in via Indipendenza La prima rapina è avvenuta alle ore 15 circa in via Indipendenza all’altezza di via San Giuseppe. La vittima, un cittadino italiano di 50 anni, è stato avvicinato da un ragazzo straniero, egiziano di 17 anni, che aveva intenzione di vendergli della sostanza stupefacente. Durante il tentativo di cessione, la vittima è stata raggiunta da altri due stranieri e dopo essere stata accerchiata è stata colpita con calci e pugni da parte del gruppo. La vittima ha provato ad allontanarsi ma è stato raggiunto nuovamente dall’egiziano che ha provato a sfilargli il telefono cellulare dalle tasche, attingendolo anche con spray urticante.