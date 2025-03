Sportnews.eu - Ducati, Bagnaia: “Non torno alla GP24, lo step tecnico c’è stato”

Il vicecampione del mondo Peccoha voluto chiarire che non torneràGP 24, ma vuole trovare il feeling dello scorso anno.Si apre oggi il terzo weekend di MotoGp con le prove libere sul circuito di Austin. Nelle prime due tappe ha dominato Marc Marquez che sembra essere rinato dal suo arrivo in, il pilota spagnolo proverà a conquistare la terza tripletta di fila dopo quelle ottenute in Thailandia e in Argentina.Pecco, il pilota smentisce un ri(Foto da Instagram – pecco63) – Sportnews.euIn cerca di riscatto, invece, il compagno di squadra Peccoche, nelle prime due uscite della stagione, non sembra aver trovato il feeling giusto con la sua. Il tre volte campione del mondo ha conqui, ad oggi, un terzo ed un quarto posto in gara ed è salito due volte sul terzo gradino del podio nelle Sprint Race.