Sport.quotidiano.net - Dubbi sul rientro di Vingegaard: "Non sappiamo quando tornerà in gara"

Roma, 28 marzo 2025 - Dopo la scorsa, segnata dalla tragica caduta al Giro dei Paesi Baschi 2024, anche questa primavera rischia di essere tutt'altro che positiva per Jonas: di mezzo c'entra un altro incidente, quello occorso alla Parigi-Nizza 2025, le cui conseguenze rischiano di pesare ancora per un po'. Parola dei vertici della Visma-Lease a Bike. Le ultime sulle condizioni diIntercettato dai microfoni del giornalista Daniel Benson, Grischa Niermann, direttore sportivo della formazione olandese, ha ammesso che suldel proprio fuoriclasse, che nella corsa francese ha rimediato una commozione cerebrale e diverse botte sparse, vige ancora molta incertezza. "Il suo recupero sta andando bene, ma a questo punto dobbiamo evidentemente stilare un nuovo programma per lui, visto che quello iniziale comprendeva la Volta a Catalunya (tuttora in corso, ndr) per poi prendersi una lunga pausa e pensare al Tour de France.