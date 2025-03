Dua Lipa pubblica il remix di “Physical” feat Troye Sivan

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 28 mar. (askanews) – La superstar mondiale Dua, vincitrice di 3 GRAMMY e 7 BRIT Award, hato undella sua canzone “” con la collaborazione di. Il, che presenta una nuova strofa di, è stato anticipato da un’esibizione a sorpresa dei due che hanno cantato “Rush” durante il tour mondiale di Dua, Radical Optimism. Il duo ha anche regalato a un fan una chiavetta USB con la traccia inedita. La collaborazione arriva in concomitanza con il quinto anniversario del secondo album di Dua, “Future Nostalgia”, che è stato rito oggi, venerdì 28 marzo, in un’edizione speciale in triplo vinile. Il set da 3 LP include le 11 tracce originali dell’album, insieme alla versione deluxe Moonlight Edition e all’album diClub Future Nostalgia.