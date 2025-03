Thesocialpost.it - “Dritto e Rovescio”, Del Debbio choc contro Bottura e Giannini: “Andate a fare in c**”

Leggi su Thesocialpost.it

In una recente puntata di ““, Paolo Delha risposto con fermezza alle critiche dei giornalisti Lucae Massimo. Al centro della discussione, il termine “retequattrismo”, utilizzato in modo dispregiativo per descrivere un certo stile giornalistico. Delha difeso il suo operato e quello della rete, respingendo con decisione le accuse mosse dai due critici. Nel corso della trasmissione, Delha affrontato direttamente, contestando l’uso del termine “retequattrismo” e sostenendo che non abbia alcun fondamento. Ha poi esteso la sua critica a, che aveva definito alcuni giornalisti come “sicari”, invitandolo a non atteggiarsi a figure come David Letterman. Le sue parole sono state particolarmente incisive, culminando in un’espressione volgare diretta a entrambi.