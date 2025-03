Dramma nel calcio il racconto choc | Ho rischiato di morire

Leggi su Sportface.it

Il tecnico ha vissuto momentitici: “Poco prima mi ero girato per abbassare la tendina e quel gesto forse mi ha salvato la vita”“Hodi”. Quasi da brividi le parole pronunciate dall’allenatore italiano. Non un nome qualunque, parliamo di uno dei protagonisti del Mondiale 2006 vinto dagli azzurri allora guidati da Marcello Lippi. Fu l’uomo copertina, dal gol in semifinale alla Germania a quello dal dischetto contro la Francia in finale: fu quello che regalò il quarto titolo mondiale all’Italia.Chi non conosce Fabio Grosso? Non è stato il miglior terzino della storia, neanche del mondo nel suo periodo, ma per tanti è stato un simbolo di chi ce l’ha fatta. Sacrificio, duro lavoro e tanta gavetta: non gli è stato regalato nulla, quello che ha conquistato se l’è guadagnato sul campo.