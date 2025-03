Thesocialpost.it - Dramma in piscina: il faro si stacca e colpisce un bambino di 10 anni che sta nuotando

Leggi su Thesocialpost.it

Giovedì sera, 27 marzo, attimi di panico hanno scosso il centro natatorio di Legnago (Verona) quando undell’illuminazione,tosi improvvisamente dal soffitto dellainterna da 25 metri, è precipitato in acqua, colpendo al volto undi dieci.Il piccolo, impegnato in un corso di nuoto, è stato subito soccorso e ha riportato alcune contusioni a causa dell’impatto. Preoccupati per la sua sicurezza, i familiari lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mater Salutis, dove è stato medicato. Dopo aver ricevuto le cure del caso, ilè stato dimesso e ha fatto ritorno a casa.L’incidente ha suscitato grande allarme, tanto che sono in corso accertamenti per chiarire le cause del distacco dele prevenire eventuali rischi futuri. Lada 25 metri è stata temporaneamente chiusa e i corsi sono stati spostati nellada 20 metri.