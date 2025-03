Thesocialpost.it - Dramma in Italia: il volo giù dal balcone per sfuggire alla furia del marito

Le condizioni di una donna di 46 anni, residente a Botricello, in provincia di Catanzaro, sono estremamente gravi dopo essere caduta daldel primo piano della sua abitazione. Le prime informazioni suggeriscono che la caduta possa essersi verificata nel corso di una violenta lite con il, mentre il loro figlio di 12 anni si trovava in casa. C’è anche l’ipotesi che possa essersi lanciata pera un’aggressione.Leggi anche: La “pace” di Putin? Significa annientamento degli ucrainiIn considerazione della delicatezza della situazione, le autorità hanno attivato gli assistenti sociali per offrire supporto al minore, che potrebbe aver assistitoscena avvenuta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 marzo.La donna, che ha subito traumi significativi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Catanzaro tramite elisoccorso, dove attualmente versa in condizioni critiche e la prognosi rimane riservata.