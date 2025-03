Movieplayer.it - Dragon Trainer: il design di Sdentato e degli altri draghi nei character poster

Leggi su Movieplayer.it

I nuovidel reboot live-action del popolare franchise animato svelato nuovi dettagli sull'aspetto deiche popolano il franchise. Universal Pictures ha pubblicato sei nuovidei personaggi diche svelano in dettaglio il look dei: per l'esattezza si tratta di Furia Notturna, Uncinato Mortale, Incubo Orrendo, Orribilante Bizzippo, Gronckio Raccapricciante e Terrore Terribile. L'approccio per dare vita a queste amate creature fantasy è sicuramente unico: pur essendo fotorealistiche, hanno anche mantenuto gli stessida cartone animato che abbiamo visto per la prima volta sullo schermo nell'originale animato del 2010., è polemica sul casting di Astrid, la risposta del regista: "Non è un film storico" Dall'animazione al live action Lo stesso regista, Dean .