Dove vedere la Gand-Wevelgem 2025 in tv: orari, altimetria, streaming. Milan insegue il successo in una classica del Nord

Continua senza soste la stagione delle grandi classiche delEuropa. Si corre domenica la, storica corsa giunta all’ottantasettesima edizione. La gara prenderà il via da Ypres e si concluderà adopo 250, 7 chilometri.PERCORSOIl percorso prevede un lungo tratto iniziale pianeggiante per poi complicarsi con le scalate in serie delle asperità di giornata. I corridori scalano Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg con quest’ultimo che sarà affrontato per la terza volta e rappresenterà l’ultima difficoltà di giornata a poco più di trenta chilometri dal traguardo.Il disegno del tracciato concede ampie opportunità di espressione a diversi tipi di corridore. Possibile la selezione di un gruppo ristretto, l’assolo di giornata di colui che si dimostrerà il più forte o l’arrivo allo sprint se i velocisti saranno bravi a resistere alle diverse difficoltà proposte dalla gara.