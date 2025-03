Rompipallone.it - Doppio regalo Milan ad Allegri: soffiati alla Juventus

Ilguarda in casa bianconera per il mercato,può partire da due giocatori attualmente tra le fila dei torinesiNonostante una stagione davvero complicata, segnata da alti e bassi considerevoli e da parecchi rovesci pesanti, ilha ancora la possibilità di regalarsi un finale all’altezza. Rincorsa difficile, per la zona Champions, ma, classificamano, ancora realizzabile, con in più la Coppa Italia per provare ad aggiungere un altro trofeo in bacheca. Tutto questo, anche nel migliore dei casi non garantirà la conferma in panchina a Sergio Conceicao, destinato all’addio. Ilavrà volti nuovi, per quanto concerne l’allenatore e il direttore sportivo, con il nome di Massimilianosempre più caldo, nel primo caso.Rumours e voci di segno opposto si susseguono, tra indizi plausibili e smentite, ilè intenzionato comunque a provare a convincere il livornese a tornare aello dopo oltre un decennio di assenza.