Doppio accredito Inps ad aprile 2025: a chi è rivolto e cosa riguarda

Buone notizie per la fine del mese di marzo grazie a unche coinvolge uno le famiglie con figli a carico e l’altro i cittadini in età da lavoro. Il pagamento è previsto per il 28 marzo, il penultimo giorno lavorativo del mese, e permetterà dunque di iniziarecon un supporto economico non indifferente. Vediamo disi tratta.L’del Supporto formazione e lavoro da 500 euroSede(Imagoeconomica).Il primoil Supporto formazione e lavoro (Sfl),ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un Isee fino a 10.140 euro che accettano di prendere parte a un percorso di politica attiva del lavoro. La misura, insieme all’Assegno di inclusione, ha sostituito il reddito di cittadinanza. Il giorno canonico della ricarica è il 27 del mese, ma per il mese di marzo è slittato di un giorno e il pagamento sarà quindi disponibile il 28.