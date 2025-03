Iodonna.it - Dopo rumors e indiscrezioni, arrivano nuovi indizi che potrebbero far pensare alla rinascita di un amore, per la gioia dei fan della coppia

Amicizia? Non solo. Forse qualcosa di più. Tra Stefano De Martino ed Emma Marrone potrebbe essere tornato l’. Un ritorno di fiamma che sta facendo sognare i fani rumor e lecircolati negli ultimi giorni. Poco tempo fa, Dagospia aveva dato la notiziapresenzacantante a Stasera tutto è possibile, show condotto dal volto di Affari tuoi. Ora, però, il settimanale Oggi rivela altri dettagli chedirla lunga sulladi un. È Stefano De Martino show ad “Affari Tuoi”: prende in braccio la concorrentela vittoria X Leggi anche › Stefano De Martino ed Emma Marrone insieme in tv? Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Emma?Secondo quanto riportato dal giornale diretto da Andrea Biavardi, Emma ha partecipatoregistrazione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, programma di Rai2 condotto da De Martino che andrà in onda l’8 aprile.