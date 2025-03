Lanazione.it - Donne imprenditrici si raccontano agli studenti

GROSSETO Si è svolta ieri la terza edizione dell’evento "Storie di vita -si" , organizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, a Grosseto e pensato per sensibilizzare le giovani generazioni sulla parità di genere, attraverso la testimonianza diretta delle. Sono stati oltre sessanta tra studentesse edelle classi terze dell’ Istituto superiore V. Fossombroni di Grosseto che hanno ascoltato la voce di quattro, che si sono messe in gioco per raccontare i loro percorsi di vita professionale e personale. Ad aprire la mattinata i saluti di Francesca Marcucci, componente della giunta camerale e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile della Cciaa e di Michele Lombardi, Dirigente Servizi per la promozione e la regolazione dell’economia e del mercato della Camera Maremma e Tirreno.